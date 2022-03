Latina, giovani in piazza per la Giornata in ricordo di vittime innocenti della mafia

Centinaia di studenti delle superiori in piazza a Latina, stamattina, nella Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. I Giovanni hanno iniziato a sfilare per le vie del centro storico, giungendo in piazza del Popolo, sotto il Comune, in quello che è il primo di una lunga serie di eventi. Alle 15, alla presenza del sindaco Damiano Coletta, del Prefetto Maurizio Falco, del presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi, si terrà l’inaugurazione dell’area verde di via Goya, bene sottratto alla criminalità. Seguiranno anche alle 15.30 all’Evergreen una serie di tavoli tematici, che saranno presentati alle 18.30 in Curia vescovile.