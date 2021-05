Giornata internazionale dell'ostetrica, supporto telefonico alle mamme in attesa

In occasione della giornata internazionale dell’Ostetrica di oggi - 5 maggio - l’Ordine di Latina, tramite le ostetriche, attiverà un servizio telefonico di supporto per tutte le donne in gravidanza e puerperio. “Follow the data: invest in Midwives” è lo slogan coniato per la celebrazione del 2021 che invita a focalizzarci sulle evidenze scientifiche che dimostrano come investire nelle Ostetriche migliori gli esiti di salute materno-feto/neonatali e quale sia l’importanza dell’assistenza qualificata erogata dall’Ostetrica.

APPROFONDIMENTI LATINA Azzurra e Giulia, prime nate nella Casa della Maternità di... VIDEO Il video per la giornata internazionale dell'ostetrica

Anche la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere il valore dell’assistenza ostetrica e neonatale territoriale che si realizza attraverso la presa in carico delle donne da parte delle ostetriche e il potenziamento dei servizi di prevenzione nel periodo perinatale ed in ogni fase della vita della donna. Inoltre l’Ordine Provinciale delle Ostetriche di Latina ha realizzato: un video promozionale della figura ostetrica sul territorio pontino, la locandina per il supporto ostetrico telefonico/whatsapp per tutto il mese di maggio un webinar.

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA