Giornata internazionale contro la violenza, conferenza on line di "Azzurro donna"

E' in programma domani - 25 novembre - alle 14, la conferenza on line di "Azzurro donna" per ricordare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. «Si dibatterà - dicono le organizzatrici - sulle diverse azioni che si potranno portare avanti a tutti i livelli per contrastare questo fenomeno che nonostante le diverse campagne di comunicazione tende a non fermarsi. Addirittura la pandemia mondiale ha peggiorato la situazione relativa alle violenze domestiche. Urge quindi incrementare il lavoro di tutto il corpo politico e amministrativo».

Presente alla conferenza, organizzata dalla coordinatrice regionale Emanuela Mari, ci saranno Elisa Mauro, provincia di Roma; Francesca Bufalini, provincia di Viterbo; Alberta Pais, provincia di Rieti; Moira Rotondi, provincia di Frosinone e Anna Zannella, provincia di Latina.

Aprirà il dibattito il coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone. Ospite d’onore sarà la signora Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro (ragazza uccisa e violentata nel gennaio 2018). Interverranno i deputati e i senatori del territorio.

