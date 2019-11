Latina, infanzia e adolescenza: doppio incontro in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incontro per parlare di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso momenti di confronto e condivisione sulla situazione locale a partire da dati e ricerche per mettere in rete progettualità: con questi obiettivi, mercoledì 20 novembre, presso il Palazzo comunale di Latina si terranno i tavoli di co-progettazione sui temi delle opportunità educative e contrasto della dispersione scolastica. «Ci diamo appuntamento in una giornata simbolica per rispondere insieme ad alcune domande - hanno spiegato l’assessore a Politiche di welfare e pari opportunità, Patrizia Ciccarelli, e l’assessore alle Politiche giovanili, Cristina Leggio - A che punto siamo rispetto ai diritti riconosciuti nella convenzione nei nostri quartieri, nelle nostre scuole, nei nostri servizi, nelle nostre città? Quali sono le situazioni di maggiore criticità? Dove dobbiamo concentrare insieme le nostre energie? Cosa stiamo già facendo e cosa possiamo iniziare a fare in un modo nuovo?».«Per programmare – continuano gli assessori - è necessario conoscere, leggere i dati e mettere a sistema le azioni. Questo il senso dei due tavoli sui quali ci troveremo mercoledì pomeriggio con tecnici, ricercatori, associazioni, insegnanti, cittadini e ai quali invitiamo ad unirsi chi voglia contribuire ad un momento di approfondimento e impegno». Il primo, dal titolo “Conoscere per programmare - Ricerca dati e scenari”, vedrà i partecipanti mettere in comune dati ed evidenze costruite nella loro attività di ricerca e di analisi sul territorio con l’obiettivo di condividere una lettura il più possibile ampia ed articolata della situazione attuale e per costruire insieme una lettura dei bisogni emergenti; mentre nel secondo tavolo, “Mettiamoci in Rete - Opportunità educative e nuove progettualità”, si condivideranno progettualità attive o in fase di attivazione. I tavoli di lavoro saranno preceduti dalla Consulta della Scuola che si terrà dalle 9 alle 13 presso la sala De Pasquale del Comune. Al termine pranzo-degustazione del pasto del giorno servito nelle mense scolastiche.