Latina, giornata di incendi: brucia il litorale, danni in un vivaio a Sabaudia

Sono diversi gli incendi che in queste ore stanno mettendo a dura prova il litorale pontino. In corso un rogo a Borgo Sabotino, che sta sprigionando un grosso fumo nero. Da ieri sera invece partono continuamente nuovi piccoli focolai dopo che un vasto incendio ha mandato in fumo il bosco di Rio Martino sul lato di Sabaudia. E sempre Sabaudia è stata interessata da almeno altri due incendi: uno in Strada Diversivo Nocchia, in zona Sacramento, dove bruciano sterpaglie con il fumo che si vede anche dal mare; un altro invece ha pesantemente danneggiato un vivaio a Bella Farnia, con fiamme, plastica e altro materiale andati a fuoco.