Giocattoli e luminarie di Natale pericolosi, scatta il sequestro dei Carabinieri del Nas

Sequestri anche in provincia di Latina nell'ambito dei controlli dei Carabinieri del nucleo tutela della salute (Nas) su giocattoli e oggetti in uso a Natale

Segnalati all’autorità amministrativa i titolari di due distinti empori poiché ritenuti responsabili di aver posto in vendita addobbi natalizi luminosi e giocattoli privi di marcatura di conformità CE e delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana riguardanti le precauzioni di sicurezza e le modalità d’uso dei prodotti. Sequestrati complessivamente 820 luminarie e 167 confezioni di giocattoli per un valore complessivo di 4.600 euro. Contestate ai titolari delle attività commerciali sanzioni amministrative per un importo totale di 7.000 euro.

I DATI

L'operazione in tutta Italia ha rilevato irregolarità e la presenza di prodotti non conformi presso 96 esercizi. Gli accertamenti hanno consentito di individuare e sequestrare 17.000 articoli irregolari già immessi a vario livello nel circuito commerciale, per un valore di oltre 80 mila euro, dei quali 15.250 giocattoli di varie tipologie e 1.750 tra luminarie ed altri prodotti elettrici, risultati privi delle indicazioni obbligatorie di sicurezza all’uso, della marcatura CE e di etichettatura in lingua italiana. Alcuni prodotti privi di marcatura CE sono stati oggetto di campionamento per la successiva analisi di laboratorio finalizzata alla ricerca di cessione di sostanze irritanti e pericolose per la salute. La presenza del marchio di conformità rappresenta uno degli elementi essenziali forniti dal produttore per escludere la cessione di sostanze irritanti ed allergeniche o la possibilità di ingestione di parti e frammenti con rischio di soffocamento, specie nei bambini.

