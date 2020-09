Ruba furgone e posta video su Youtube: denunciato trapper romano Gallagher in vacanza a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vacanza al lido di Latina con gli amici, ha rubato un furgone della ditta Bartolini deridendo l’autista, ha filmato tutto e ha postato il video su Youtube. Lui è Gabriele Magi, 23 anni, in arte Gallagher, trapper romano, uscito da poco dagli arresti domiciliari e ora denunciato di nuovo dalla polizia postale di Latina. Il reato ipotizzato è quello di diffamazione, ma non si esclude che si potrà procedere anche per furto.A segnalare il caso è stato proprio il dipendente della ditta Bartolini, che era sceso dal mezzo allontanandosi solo di pochi metri per consegnare un pacco nella stessa zona dove il trapper stava festeggiando con amici e fan. Proprio grazie al video, che circola ancora su Youtube, il giovane è stato rintracciato e identificato.