Latina, gatto incatenato e lanciato dentro il giardino di un'abitazione

Una storia raccapricciante di maltrattamenti sugli animali. A Latina un gatto incatenato è stato probabilmente lanciato nel giardino di un'abitazione privata e ritrovato dalla padrona di casa ferito e sanguinante. La segnalazione arriva da alcuni volontari ed è stata poi diffusa sui social dall'Enpa di Latina. La signora ha seguito le tracce di sangue in giardino e ritrovato l'animale che aveva quattro giri di catena intorno al gollo e aveva il muso insanguinato e fratture alla mandibola e al femore. Ora sta meglio ed è stato ricoverato in una clinica della Asl, ma aspetta che qualcuno lo adotti. L'Enpa invita chiunque abbia visto qualcosa a fornire informazioni utili. Per informazioni è possibile inviare un messaggio whatsapp: Antonella 3202318993 oppure Claudia 3488008596. © RIPRODUZIONE RISERVATA