Galleria allagata tra Priverno e Monte San Biagio, treni in ritardo sulla Roma - Napoli

Treni in ritardo sulla tratta ferroviaria Roma - Napoli per l'allagamento della galleria Mont'Orso tra la stazione di Priverno e quella di Monte San Biagio a cuasa della pioggia che sta cadendo da lunedì, che costringe i convogli a rallentare l'andatura. Disagi per i viaggiatori: al momento i ritardi oscillano tra i quindici e i trenta minuti. Il problema maggiore è per chi deve poi prendere un pullman per arrivare a casa visto che le corse partono agli orari prestabiliti in concomitanza con il normale orario di arrivo dei treni costringendo gli utenti ad aspettare anche un'ora per la corsa successiva.

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA