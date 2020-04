Ferdinando D'Urgolo

Consormare

Liguria

È evidente il crollo economico che l'Italia sta subendo a causa delle restrittive misure adottate per fronteggiare la pandemia. Tra i settori messi in ginocchio dall'emergenza epidemiologica del Coronavirus c'è anche quello della cantieristica navale e turistica. In poco meno di un mese sono stati cancellati importanti investimenti, mandando in fumo un volume di affari di qualche milione di euro. E questo potrebbe essere il colpo mortale di un settore, quello dell'economia del mare, che già stava facendo fatica ad uscire dalla devastante crisi del 2008.Per tale motivo rappresenta «un'assoluta priorità la tutela della salute degli operatori del settore ma è parimenti fondamentale la sopravvivenza con la tutela di questo settore, il nostro, che ha da sempre una storica connotazione: la stagionalità». A dichiararlo è, presidente deldel Golfo, la realtà associativa che da oltre due decenni è stata capace di riunire i più importanti operatori del settore, non solo di Formia e Gaeta ma anche di Scauri, Sperlonga, Terracina e delle isole di Ponza e Ventotene. D'Urgolo non nasconde la speranza che nei prossimi provvedimenti del Governo Conte e della Regione Lazio ci sia il placet alla riapertura delle aziende «prima che sia davvero troppo tardi per il futuro, per ora e per prossimi anni, di decine e decine di posti di lavoro».La richiesta è chiara e scaturisce dal via libera che nelle ultime ore ha concesso il presidente della RegioneGiovanni Toti per la riapertura dei cantieri navali e da diporto. «La nautica e la cantieristica se non hanno la possibilità di lavorare da subito osserva D'Urgolo si mettono a rischio le commesse che abbiamo formalizzato da tempo. È giusto ultimare i piccoli e ultimi interventi a favore di quelle imbarcazioni che abbiamo in cantiere in pronta consegna. In caso contrario, c'è il rischio di mandare in frantumi i nostri fatturati». In effetti, molte imbarcazioni giacciono ferme in attesa di un semplice collaudo. Un problema non di poco conto, soprattutto in questo periodo in cui manca la liquidità nelle aziende, molte delle quali sono costrette anche a chiedere prestiti per poter garantire gli stipendi ai propri dipendenti. Il presidente del Consormare del Golfo, avanza alcune perplessità sulle misure di sosegno: «Non sufficienti sul piano quantitativo, ad oggi non sono neppure fruibili da parte di noi imprese anche a causa della discrezionalità che sembra essere delegata al mondo creditizio».