Sfondano la vetrina con un tombino e svuotano L'Occhialeria

Stanotte alle quattro una banda di ladri è entrata in azione a Latina a due passi da piazza del Popolo. I banditi hanno sfondato la porta a vetri dell'Occhialeria lungo corso della Repubblica.

Una volta dentro hanno steso coperte in terra e arraffato centinaia di paia di occhiali. L'allarme è scattato ma all'arrivo di una Volante della Polizia i ladri erano già svaniti. Le telecamere hanno rivelato che erano in quattro e che hanno usato un tombino rubato a poca distanza per sfondare il vetro della porta di ingresso.