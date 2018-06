Latina, furto di rame in via Ezio: rubati centinaia di metri di cavi elettrici

Nuovo maxi furto di rame, stavolta in pieno capoluogo. Questa notte i ladri hanno tranciato e trafugato oltre duecento metri di cavi elettrici della linea della media tensione. Altre decine di metri di fili dono rimasti appesi ai pali. Al momento non vengono segnalti disagi in zona.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:56



