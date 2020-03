Furto in pieno giorno in via Isonzo a Latina. I ladri sono piombati in un Compro Oro del capoluogo sfondando il solaio dell'appartamento al primo piano. Il tutto è avvenuto in pieno giorno durante la pausa pranzo ed è stato scoperto alla riapertura pomeridiana. Sul posto sono intervenuti prima gli agenti della Squadra Volante della Questura, poi i colleghi della Polizia Scientifica per i rilievi. Il bottino da una prima ricognizione del proprietario ammonterebbe a circa 50 mila euro.



