Latina, furto al distributore con la pala meccanica

Un furto è stato messo la notte scorsa a Tor Tre Ponti presso il distributore della Q8. Ignoti hanno rubato una pala meccanica da un cantiere nella zona, tra Via Fontana Murata e Via del Murillo, e l'hanno utilizzata per mettere a segno il furto nel distributore. Il bottino è di circa diecimila euro.

L'allarme è scattato intorno alle due e mezza, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il mezzo da movimentazione terra è stato ritrovato in una scolina: è stato tirato su dai vigili del fuoco e posto sotto sequestro.

Non sarebbe il primo furto effettuato con queste modalità: forse nel capoluogo pontino è in azione una banda di professionisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA