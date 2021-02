Latina, fuori strada con la minicar, giovane illesa nell'auto capovolta

Finisce la corsa fuori strada con la minicar capovolta: miracolata una ragazza di 18 anni che si trovava al volante. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Torre La Felce a Latina. La giovane conducente, la cui auto si è fermata accanto ad un albero, è riuscita ad uscire dall’abitacolo senza alcun aiuto e soprattutto completamente illesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Latina per i rilievi del caso. Disposta la rimozione del veicolo. Al vaglio le cause del sinistro che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi o persone.

