Camera di Commercio Latina-Frosinone, nulla di fatto per l'elezione del presidente: 19 schede bianche

Diciannove schede bianche su diciannove, è il risultato della prima votazione per l'elezione del nuovo presidente della Camera di Commmercio Latina Frosinone. La votazione si è svolta questa mattina presso la Curia vescovile a Latina dove i 33 consiglieri erano chiamati a eleggere il nuovo presidente, il primo dopo il lungo commissariamento di Mauro Zappia e il primo dopo l'accorpamento dei due enti, Latina e Frosinone. Per essere eletti alla prima tornata i due candidati, Giovanni Acampora per Latina e Marcello Pigliacelli di Frosinone, avrebbero dovuto ottenere almeno 22 voti su 33. Alla votazione in realtà erano presenti solo in 19 e tutti hanno deciso di lasciare la scheda bianca. La prossima votazione si terrà il 20 ottobre e in quel caso sarà un'elezione all'ultimo voto: ai contendenti ne basterà uno solo in più per dirigere l'ottavo ente camerale più importante d'Italia.

