Latina in trasferta a Messina, turnover inevitabile

Il Latina Calcio 1932 vuole allungare a sette la striscia di risultati utili consecutivi. Gli uomini di Daniele Di Donato saranno di scena questo pomeriggio, alle 14.30, allo stadio Franco Scoglio di Messina ospiti del fanalino di coda del girone C di Lega Pro.

Una sfida da giocare con grande attenzione, come testimoniato dallo stesso allenatore alla vigilia: «Ci attende un match complicato, guai a scendere in campo pensando alla classifica, sarebbe un errore imperdonabile. Abbiamo già visto quanto è stata dura la gara con il Picerno, occorre quindi avere sin dall'inizio l'atteggiamento corretto, dimostrarsi subito aggressivi e desiderosi di conquistare l'intera posta in palio, così come è nel nostro stile. C'è voglia da parte del gruppo di continuare a incamerare punti per restare nella parte alta della classifica e per riuscirci servirà una prestazione di alto livello».

Si tratta della terza gara in una settimana, inevitabile il turnover. «Daremo la possibilità a qualche giocatore più fresco di partire dall'inizio, qualche modifica è necessaria viste le tante energie spese tra la sfida di Francavilla e quella casalinga con il Picerno. La buona notizia è che riavremo a disposizione Carletti in attacco, reduce da due giornate di squalifica».

LE SCELTE

Davanti a Cardinali il trio difensivo dovrebbe essere composto da De Santis, Giorgini e Celli, in lizza per una maglia da titolare viste le non perfette condizioni di capitan Andrea Esposito.

A centrocampo, sulla corsia laterale, Di Mino si candida per giocare dal 1' dopo l'ottima prestazione offerta martedì sera, arricchita dal gol partita, ma attenzione anche all'ipotesi Antonio Esposito, ormai ristabilito dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nell'ultimo mese. Chance anche per Teraschi sulla destra al posto di un Sannipoli apparso un po' in riserva dopo un vero tour de force.



In mezzo al campo difficilmente Di Donato rinuncerà ad Amadio, con Bordin pronto nell'eventualità a prendere il posto di uno tra Di Livio e Tessiore. Davanti saranno Carletti e Fabrizi a dove mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

GLI AVVERSARI

Il Messina sta vivendo un momento difficile e i numeri indicano in maniera chiara lo stato di forma dei giallorossi. Una vittoria, un pari e ben sette sconfitte, ultima delle quali contro la Fidelis Andria. La formazione di Auteri ha difficoltà in fase realizzativa (appena 5 i gol messi a segno) e palesa evidenti lacune difensive (peggior performance del gruppo con 18 reti subite). L'allenatore che nella stagione 2013/2014 ebbe una breve esperienza proprio sulla panchina del Latina, dovrà sicuramente rinunciare all'infortunato Piazza e allo squalificato Fofana, restano invece da valutare le condizioni dell'acciaccato Grillo. Dovrebbe essere confermato il 3-4-3: in porta Daga, difesa con Angileri e Ferrini probabilmente preferiti a Trasciani e Berto, mentre a completare il reparto ecco Camilleri. Chiavi del centrocampo affidate a Marino, al suo fianco uno tra Fiorani e Konate. Sugli esterni partiranno due tra Fazzi, Napoletano, lo stesso Konate e Versienti. A guidare l'attacco si rivedrà dal 1' Curiale, supportato da Balde e Catania.

GIOVANILI

Nel pomeriggio saranno di scena anche le formazioni del vivaio pontino. Per la Primavera 3, che in settimana ha esonerato il tecnico Miccio, impegno sul campo del Potenza a caccia dei primi punti della stagione. Mentre Under 17 e Under 15 Nazionale cercheranno di superare la resistenza dei pari età del Foggia.