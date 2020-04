Incidente a Formia, motocilcista ferito nello scontro con un'auto

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 15 di oggi sulla via Appia, a Formia, nelle adiacenze dei 25 Ponti, Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri e la polizia, un’auto Dacia ha investito una moto Guzzi, a bordo del quale c’era un uomo che, in seguito alla gravità delle ferite, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Latina.

