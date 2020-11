Latina for Xmas songs competition, ecco come partecipare al concorso canoro ideato da Minerva

L’associazione Minerva, il Collegium Musicum e la pagina Facebook Radio Web Latina hanno presentato il primo concorso canoro dedicato a cantautori e cantanti di Latina, "Latina for Xmas songs competition". Si tratta del primo concorso dedicato ai cantautori o cantanti residenti a Latina, ma anche a gruppi e/o band in cui almeno un elemento sia residente nel comune di Latina. Il tutto ideato e organizzato a sostegno di uno dei grandi progetti attesi a Latina e cioè il progetto della

Casa della Musica di Latina che, da oltre 10 anni, non riesce ancora a diventare definitivo nonostante sia già stato ampiamente finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con due milioni di euro a cui si sono aggiunti quelli di un mutuo accesso dal Comune di Latina.

Il concorso, fortemente voluto dal Presidente dell’associazione Minerva, Annalisa Muzio, servirà, dunque, a sostenere questo importante progetto per la nostra città e per promuovere e favorire la cultura, in particolare quella

musicale e, soprattutto dare voce ai talenti locali.

I brani potranno essere brani inediti dedicati, o meno, sia alla nostra città che alle atmosfere del Natale; unico vincolo il fatto che al contest potranno partecipare solo autori e/o cantautori residenti nel Comune di Latina, gruppi e band, purché almeno un elemento sia residente nel capoluogo. Per partecipare bisognerà essere maggiorenni.

I brani dovranno avere una durata massima di 4 minuti. Tutti coloro che vorranno partecipare potranno inviare il materiale necessario, sotto forma di registrazione audio di qualità accettabile, all’indirizzo mail

natalatina.contest@gmail.com. I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 1° dicembre insieme alla scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta, e al foglio della privacy che si potranno trovare sulla pagina Facebook dell’associazione Minerva Latina. Tutti i brani iscritti al concorso verranno poi selezionati da una giuria

tecnica; i 3 brani finalisti verranno votati dalla giuria popolare attraverso i social.

In palio, per il vincitore che verrà decretato il prossimo 18 dicembre, un assegno pari a 300 euro. La giuria assegnerà, inoltre, anche un altro premio (che potrà essere aggiudicato al vincitore del contest o ad

un altro partecipante) il premio offerto dal Collegium Musicum e da Sonicview Sound Factory che consisterà nella possibilità di incidere il proprio brano in uno studio di registrazione professionale.

