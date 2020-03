Superenalotto, a Fondi vinti centomila euro con un sistema

Sabato fortunatissimo per un giocatore del SuperEnalotto di Fondi; nel concorso del 14 marzo- annuncia Agipronews - grazie a un sistema con 168 combinazioni, l’autore della giocata ha realizzato quattro “5”, ciascuno da 23.681,73; un colpo che, sommato alle vincite ottenute anche con i “4”, i “3” e i “2”, ha regalato al giocatore un premio di oltre 100mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nel punto vendita di via Madonna delle Grazie 160. Continua invece la caccia al Jackpot, che ora vale 34,4 milioni. L’ultimo “6” è stato centrato il 28 gennaio ad Arcola, in provincia di La Spezia, mentre nel Lazio il Jackpot manca invece dal 2012 quando furono realizzati due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.



