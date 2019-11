Latina, una fiera provinciale del turismo all'ex Rossi Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Fiera provinciale del turismo nel sito dell’ex Rossi Sud per rilanciare il settore e fare sinergia con Comuni e imprese. L'obiettivo è far diventare la provincia di Latina, con le sue enormi potenzialità, finalmente protagonista in un settore che mostra tutti i dati in crescita e su cui si deve puntare per il rilancio, anche economico, del territorio pontino.La Fiera verrà organizzata all’interno del Polo fieristico della ex Rossi Sud, in via del Monti Lepini, già proprietà dell’amministrazione provinciale. Un’idea proposta dal presidente dell’associazione Minerva e dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo di Latina, Annalisa Muzio, recepita e condivisa dal presidente della Provincia, Carlo Medici, che ha individuato proprio nell’ex Rossi Sud il posto più idoneo per organizzare quello che sarà un evento a livello nazionale ed internazionale.«E’ arrivato il momento di uscire dall’immobilismo e rilanciare il nostro territorio partendo proprio dal turismo che, ad oggi, rappresenta un importante indicatore economico. Il turismo in Italia è pari al 16% del Pil nazionale dunque – spiega Annalisa Muzio – è facile capire l’importanza del ruolo di questo settore e di quelli ad esso collegati come la valorizzazione delle risorse territoriali e naturali».«Sarà mia cura – spiega Medici - coinvolgere anche la Regione Lazio affinché valorizzi, e dia forza, alla volontà dei Comuni della provincia di crescere in un settore attivo soltanto nella stagione estiva e che interessa per lo più la parte costiera a fronte di un’offerta, e di un patrimonio culturale, storico, climatico ed enogastronomico unico in Italia. È obbligatorio, per il futuro superare l’annoso ritardo che caratterizza lo sviluppo turistico del nostro territorio anestetizzato dagli insediamenti industriali ora dismessi, che mal si coniugavano con le nostre caratteristiche, e che hanno lasciato in eredità soltanto ecomostri disseminati in varie zone».Occasione per lanciare, ufficialmente, l’idea della Fiera del turismo della provincia di Latina sarà il viaggio in Cina che a breve farà il Presidente della Provincia, Carlo Medici, per la partecipazione alla II edizione del Congresso Internazionale per la Cooperazione tra governi locali cinesi e governi locali italiani, che si svolgerà dal 27 al 30 novembre prossimi, nella metropoli di Chengdu. Scopo dell’incontro quello di intensificare scambi economici e culturali tra i vari Paesi e la presenza del Presidente della Provincia di Latina è certamente un’occasione unica per fare conoscere il nostro territorio.