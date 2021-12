Latina, FI voterà a favore delle inee di mandato. Il sindaco Coletta ha la maggioranza

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, avrà la maggioranza in Consiglio comunale. Nella seduta di discussone e votazione delle linee di mandato, illustrate lunedì scorso dal primo cittadino, Giuseppe Coluzzi di Forza Italia ha annunciato ufficialmente il sostegno, limitato temporaneamente a 12 mesi. «Tutti i punti presentati al sindaco sono stati accolti e alcuni anche in modo identico», ha spiegato Coluzzi elencando gli 11 punti che il partito azzurro ha proposto nelle linee programmatiche del primo cittadino.

APPROFONDIMENTI IL SINDACO Latina, Coletta al centrodestra: «Fatemi governare o...

«Se il sindaco sarà lungimirante e porterà a compimento i punti, FI darà la necessaria e leale collaborazione, e il primo cittadino non si troverà nella condizione dell'anatra zoppa, ma si creerà invece la situazione unica e rara in cui tutti e 33 i consiglieri comunali remeranno nella stessa direzione e si potranno realizzare tutti i punti». Coluzzi ha chiarito che «FI non entra in giunta», ma «apre una linea di credito politico di 12 mesi, valutando a quella scadenza lo stato di attuazione dei punti proposti, la propensione al diaologo e alla condivisione da parte del sindaco».