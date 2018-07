Latina festeggia Sana Maria Goretti patrona della città: due giorni di eventi

Il territorio pontino festeggia oggi, sei luglio, santa Maria Goretti, patrona di Latina e dell’Agro pontino. Varie le iniziative organizzate per celebrare l'evento. Oggi pomeriggio il vescovo Mariano Crociata presiederà una messa alle 17 presso l'ospedale civile di Latina, dedicato alla Santa. Sempre il vescovo, domani sabato 7 luglio, alle 18.30, presiederà la santa messa nella parrocchia di Santa Maria Goretti a Latina, al termine della quale si terrà la processione per le strade del quartiere.



Sempre domani, 7 luglio, si terrà il tradizionale pellegrinaggio diocesano notturno alla Casa del martirio di Santa Maria Goretti, a Le Ferriere, ormai giunto alla 24ma edizione.



«Un particolare lavoro preparatorio sul tema di questa esperienza è stato portato avanti dal gruppo coordinato da don Paolo Lucconi, delegato del Vescovo per il pellegrinaggio - spiegano dalla Curia - le figure di santa Maria Goretti e del suo uccisore redento Alessandro Serenelli saranno “lette” alla luce della prossima Assemblea generale ordinaria delSinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» (3-28 ottobre 2018). Infatti, le riflessioni del pellegrinaggio faranno riferimento ai tre temi principali su cui è strutturata la Instrumentum laboris che utilizzeranno i vescovi:riconoscere, interpretare e scegliere. Temi che saranno approfonditi grazie anche al contributo degli scritti dei Padri della Chiesa».



Novità per la processione: si partirà alle 23 di sabato dalla chiesa di San Matteo, in via Nascosa 1975 a Latina (non più da Borgo Piave). Da qui il pellegrinaggio si snoderà per via Nascosa, via Cerreto la Croce e via del Crocifisso fino a Borgo Santa Maria (prima sosta); poi, per via Macchia Grande, via della Speranza fino a Borgo Bainsizza (seconda tappa); per la Strada del Bosco, via Monfalcone fino a Borgo Montello (terza tappa) infine, per via Le Ferriere l’arrivo alla Casa del Martirio di Santa Maria Goretti in Le Ferriere, dove alle 6 il vescovo Mariano Crociata presiederà la Messa.



