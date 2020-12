L'indagine congiunturale di Federlazio Latina non traccia un quadro drammatico rispetto alla crisi economica che le aziende si sono trovate a vivere a causa della pandemia che dal gennaio scorso ha travolto tutto il mondo. Ovvio che gli imprenditori intervistati hanno espresso preoccupazione, ma è vero anche che si guarda al futuro con un certo ottimismo e un ruolo determinante lo svolgeranno anche i finanziamenti dell'Unione europea. I dati sono stati forniti ieri nel corso di una conferenza stampa, dal presidente Marco Picca e dal direttore di Federlazio Latina, Claudio Malagola. L'indagine, diversa rispetto a quelle realizzate in passato perché focalizza l'attenzione sugli effetti del Coronavirus, è stata condotta tramite un questionario on - line rivolto a un campione rappresentativo di imprese e si riferisce a un periodo che va da gennaio a luglio. Da considerare dunque che nei mesi estivi, con la prima ondata alle spalle, il peggio sembrava passato.

DATI

I dati parlano chiaro: il 60% delle imprese presenti sul territorio provinciale ha subito un calo di fatturato che nell'11% dei casi ha superato il 50%. Il 30% è riuscito a mantenere stabile il fatturato, mentre il 7% lo ha aumentato, questo è dovuto in particolare alle tante aziende che lavorano o sono collegate in provincia al settore del chimico farmaceutico, ma anche all'agroalimentare.

Ovvio che con la pandemia la stragrande maggioranza delle aziende ha fatto ricorso alla cassa integrazione (secondo il report sono state 6 su 10), e la forza lavoro coinvolta è stata del 50%, e anche oltre per il 47% dei casi. Un tema che andrà affrontato più approfonditamente perché apre anche altre strade su un tipo di lavoro diverso, è quello dello smart working, utilizzato dal 21% delle imprese per fronteggiare l'emergenza. Il 36% invece ha mantenuto gli stessi livelli di presenza, rafforzando i dispositivi di sicurezza individuali per un ammontare di spesa che va dal 2 al 5% del fatturato. In merito agli strumenti finanziari di sostegno, solo il 32% degli imprenditori iscritti a Federlazio intervistati, ne ha fatto ricorso e di questi l'89% ha ricevuto l'erogazione totale delle somme. In tanti però avevano segnalato difficoltà nel poter accedere al tipo di aiuto.

IL FUTURO

Ovvio che quello che è stato fotografato fino a luglio non esprime probabilmente più le aspettative che gli imprenditori hanno, ma già nei mesi estivi, la riduzione del fatturato per i prossimi mesi, preoccupava il 41% delle imprese. L'11% si aspetta un calo tra il 30 e il 50%. Dall'altra parte il 26% mostra un certo ottimismo sulla possibilità di rilevare un incremento. Il 69% degli imprenditori pensa di poter ritrovare stabilità, mantenendo gli stessi livelli occupazionale, non si può infatti non pensare al momento in cui terminerà il blocco dei licenziamenti. Il 4% delle aziende ha già messo in conto di dover radicalmente rivedere i processi di produzione. Prima della seconda ondata l'83% degli intervistati riteneva di poter tornare alla normalità entro sei /dodici, c'è anche però chi crede che la situazione pre covid (già non rosea) non tornerà più.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

