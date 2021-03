Studenti "Ciceroni" per il Fai, da Ninfa a Norba: ecco gli appuntamenti in provincia

Ritorna l'evento nazionale che il Fai - Fondo Ambiente Italiano- da nove anni dedica al mondo della scuola, nel cui ambito gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona, per scoprire da protagonisti la ricchezza del patrimonio culturale italiano. L’edizione di marzo 2021 si svolgerà in modalità totalmente digitale: da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021 gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari Fai che operano in un dialogo continuo con i loro docenti, trasmetteranno in diretta su Instagram e in differita sui canali Igtv delle Delegazioni il racconto dei propri luoghi identitari.

In provincia di Latina sono previste tre presentazioni. Del Giardino di Ninfa si occuperanno i ragazzi del Campus dei Licei Ramadù di Cisterna giovedì 11 marzo alle ore 14.30 e venerdì 12 marzo alle 10.30. Dell'Istituto Vittorio Veneto - il primo della città di Latina - si occuperanno gli studenti del Liceo Dante Alighieri lunedì 8 e martedì 9 marzo alle 15.30. Del Parco archeologico di Norba, infine, si occuperanno ancora gli studenti Campus dei Licei Ramadù di Cisterna, giovedì 11 marzo alle ore 13.30, venerdì 12 marzo alle 14.30

