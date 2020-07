"L'uomo nero", l'ex arbitro Claudio Gavillucci presenta il suo libro

Sarà presentato venerdì 10 luglio presso l'arena estiva San Francesco il libro "L'uomo nero" dell'arbitro di Latina Claudio Gavillucci. L'appuntamento è alle 21 in via dei Cappuccini 36, con ingresso libero.

Sara' presente l'autore del libro, l'ex-arbitro di Serie A, attualmente e professionalmente in Inghilterra, che a dispetto degli arbitri che non possono farlo, ha deciso di parlare.

«Sarà un momento anche particolare per i territorio che vedrà presenti tanti dirigenti di società di calcio della provincia e tanti sportivi - dice Enzo De Amicis, coordinatore degli eventi all'arena San Francesco - molti dei quali legati da profondo affetto per Claudio Gavillucci che ha rappresentato per anni, la nostra città, nel panorama calcistico nazionale».

