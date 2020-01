Latina espugna Sassari con il gol del "solito" Corsetti: zona play off a due punti

Colpaccio del Latina Calcio 1932. I nerazzurri oggi pomeriggio hanno vinto in trasferta a Sassari contro il Latte Dolce per 1-0, grazie alla rete di Claudio Corsetti (diecimo centro stagionale per lui, a due gol dal suo compagno di reparto Cunzi capocannoniere del girone) . Tre punti pesantissimi per i pontini che fermano la quarta forza del girone G della serie D e tornano in corsa per i play off. Il Latina infatti è sempre sesto (a 30 punti) ma a sole due lunghezze dalla coppia Trastevere (fermato oggi in trasferta dalla Vis Artena sull'1-1) e Latte Dolce Sassari, mentre l'Aprilia bloccato in casa dall'Arzachena è nono in graduatoria a 25 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA