Latina, esplode bombola di gas di una roulotte: paura al mare

Un violento incendio è divampato al Lido di Latina dopo l'esplosione di una bombola di gas all'interno di una roulotte in via Palmarola. Il custode che era nella roulotte è riuscito a fuggire un attimo prima della detonazione restando fortunatamente illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. La nube dell'incendio seguita all'esplosione era visibile per chilometri.

Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:43



