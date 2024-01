Elicottero tocca i fili dell'alta tensione, paura a Santi Cosma e Damiano

Atterraggio di emergenza per un elicottero dell'Aeronautica militare ieri sera a Santi Cosma e Damiano, al confine tra le province di Latina, Caserta e Frosinone. L'equipaggio risulta fortunatamente illeso. Da una prima ricostruzione uno dei due velivoli che erano in volo sulla zona ha toccato i fili dell'alta tensione ed è riuscito ad atterrare nei pressi del campo sportivo nella frazione di Cerri Aprano sull'Ausente intorno alle 18.30.

Sul posto i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione dell accaduto.

I cavi tranciati sono quelli della dorsale nazionale di trasporto dell'energia elettrica gestita da Terna. Il gestore è intervenuto fornendo una rete alternativa di trasporto.

Il velivolo è un Augusta Hh101 del nono stormo partito da Grazzanise in provincia di Caserta con cinque militari a bordo, tutti illesi.