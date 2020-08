Grave incidente sul lavoro all'azienda agricola Ganci, di Latina, sulla via Isonzo. Secondo le prime informazioni un dipendente è precipitato e si è ferito molto seriamente. A dare l'allarme sono stati i colleghi, immediati i soccorsi del personale dell'Ares 118. L'uomo è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" in codice rosso.

