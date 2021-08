Latina, elezioni. Vincenzo Zaccheo candidato sindaco per il centrodestra

Venerdì 6 Agosto 2021, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 14:41

Sarà Vincenzo Zaccheo il candidato sindaco unitario del centrodestra per le amministrative di Latina. L’ufficialità dovrà ancora arrivare, nelle prossime ore (è attesa una nota nel tardo pomeriggio), ma dalle indiscrezioni emerse a fine mattinata, l’accordo sarebbe stato ormai raggiunto e vedrebbe uniti Lega, FI e FdI. Questo, nonostante settimane, se non mesi, di duri confronti all’interno della coalizione, in cui si è più volte sfiorato il rischio di rottura.

Zaccheo, che avrebbe quindi superato la concorrenza all’interno della coalizione di altri nomi come Giovanna Miele e Matilde Celentano, era fin da un paio di mesi l’unica ipotesi concreta per garantire un centrodestra unito. L’ex sindaco, che ha governato il capoluogo per una consiliatura e mezza, dal 2002 al 2007 e poi dal 2007 al 15 aprile 2010, quando fu sfiduciato, era presente due sere fa all’incontro pubblico che il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, ha tenuto a Capoportiere nel quadro della campagna referendaria sulla giustizia, ed in quella occasione aveva parlato a lungo con i vertici del partito.