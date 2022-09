Mini elezioni a Latina, nuova sfida tra Coletta e Zaccheo: seggi aperti, scrutinio dalle 23/La diretta

Il giorno più lungo, a Latina oggi si vota, anzi si rivota a distanza di quasi un anno per il sindaco, ma alle urne torneranno solo una parte di elettori. Questa mattina alle 7 si sono aperti i seggi per la ripetizione del voto per il primo turno delle elezioni comunali in 22 sezioni, sono sparse tra il centro e i borghi, tra i quartieri nuovi e lo Scalo. Sono le sezioni dove il risultato di ottobre è stato annullato dai giudici del Tar di Latina dopo un ricorso presentato da esponenti del centrodestra. Decisione poi confermata dal Consiglio di Stato, perché «in un numero significativo di sezioni la non corrispondenza del numero complessivo di schede autenticate rispetto alla somma delle schede effettivamente utilizzate dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate a verbale, con una differenza numerica, in alcune sezioni, non trascurabile».

Elezioni Latina, si vota di nuovo per il sindaco: un test per le politiche. Scrutinio dalle 23

Il voto di oggi sarà un test importante anche in vista delle politiche del 25 settembre, in uno scenario sensibilmente cambiato a livello nazionale rispetto a undici anni fa. Dunque occhi puntati su Latina. Sarà una giornata lunga ma lo sarà ancora di più questa notte, le urne chiudono alle 23 e subito inizia lo scrutinio e alla fine la somma con i voti delle altre 96 sezioni dove il voto è stato considerato valido. Uno spoglio da effettuare con attenzione, con calma e senza incorrere negli errori che hanno indotto i giudici amministrativi a disporne la ripetizione nelle 22 sezioni.

In corsa da una parte Vincenzo Zaccheo, ex parlamentare di An ed ex sindaco di Latina e il sindaco civico, di Lbc, decaduto: Damiano Coletta. Ma è la ripetizione riguardando il primo turno riguarda tutti gli aspiranti sindaco di allora che tornano ovviamente in corsa .

Ieri, all'insediamento dei seggi qualche problema ma alla fine la macchina delle elezioni è partita regolarmente. Qui il racconto della vigilia: