Latina, aggressione davanti al point elettorale di Annalisa Muzio: candidato ferito e minacciato

Lunedì 13 Settembre 2021, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 11:09

Aggressione questa mattina verso le 9,30 nei confronti di un esponente della lista che sostiene la candidatura a sindaco di Latina di Annalisa Muzio, si tratta di Massimo Gibbini. E' successo davanti al point elettorale di via San Carlo da Sezze, a pochi passi dal centro della città.

L'uomo è stato avvicinato da due persone in scooter che l'hanno aggredito prima verbalmente: «M... dovete andarvene», quindi uno dei due ha tirato fuori un taglierino e lo ha ferito al volto. Immediata la richiesta di soccorso e l'allarme alla polizia che attualmente si trova al point elettorale per avviare le indagini su un episodio gravissimo, tanto più che è legato alla competizione elettorale, e questo lo rende ancor più preoccupante.

E' accorsa immediatamente anche Annalisa Muzio per accertarsi di quanto successo ed ha dichiarato di aver già sentito il Prefetto di Latina che ha convocato per oggi alle 15 un comitato urgente per l'ordine e la sicurezza pubblica.