Latina, elezioni. Meloni (FdI): «Lavoriamo con gli alleati per un candidato con un progetto serio»

Venerdì 16 Luglio 2021, 18:57

«Il centrodestra metterà in campo, in tempo, un candidato vincente a Latina». Così Giorgia Meloni, leader di FdI, appena arrivata a Latina per la presentazione del suo libro “Io sono Giorgia“. Secondo la Meloni, «siamo perfettamente in tempo per mettere in tempo per mettere in campo in candidato che sia più possibile spendibile e con un progetto serio per questa città che merita di più di quello che ha visto in questi anni con Coletta. FdI è impegnata su questo insieme agli alleati».

La Meloni ha inoltre precisato che «abbiamo messo in campo anche una ipotesi di candidatura di una nostro esponente in Consiglio comunale», riferimento a Matilde Celentano. Rispondendo a una domanda sull'ex sindaco, Vincenzo Zaccheo, ha risposto che «non ho mai detto che non sia una risorsa»