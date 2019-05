Latina, elezioni europee. Affluenza in netto aumento rispetto al 2014

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affluenza alle urne in netto aumento anche a Latina, come in Italia e nel continente, per queste elezioni europee, rispetto a quelle di cinque anni fa.A livello provinciale, alle 19 ha votato il 41,42% degli aventi diritto al voto, contro il 38,96% della precedente consultazione, mentre alle 12 aveva votato il 16,07% degli elettori, contro il 14,71% di cinque anni fa. Medesimo andamento anche nel capoluogo, dove alle 19 avevano votato 44.964 elettori, pari al 43,31%, mentre alle 12 erano stati 18.153, ovvero il 17,49%. Cinque anni fa, alle Europee 2014, erano stati rispettivamente, 42.086 (40,81%) e 16.674 (16,17%).Alle 19, quindi, si registra un aumento dell’affluenza di quasi il 3%. Altissima l’affluenza nei centri minori: alle 19, a Rocca Massima ha votato il 75,27% degli elettori, a Maenza il 70,06%, a Monte San Biagio il 69,20. Fanalino di coda è Ponza, con il 24,46%. Tutti dati comunque in netto aumento rispetto a cinque anni fa.