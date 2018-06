Amministrative, a mezzogiorno in provincia di Latina ha votato il 22% degli aventi diritto

In provincia di Latina a mezzogiorno ha votato il 22% degli aventi diritto. I dati, del ministero dell'Interno, sono relativi, complessivamente, ai sette comuni della provincia in cui oggi...

Al via il Cisterna Film Festival, che per questa quarta edizione ha rinnovato in parte la sua veste dedicando una giornata alla sezione Next Generation, dedicata agli under 18. Si...