Latina, mobilitazione dei sindacati: “Rilanciare il settore delle costruzioni per rilanciare il Paese”

“Noi non ci fermiamo – Rilanciare il settore delle costruzioni per rilanciare il Paese” è la manifestazione che il 15 novembre si terrà in cento città italiane tra le quali Latina. La Filca Cisl, la Fillea Cgil e la Feneal Uil, sindacati delle costruzioni delle province di Latina e Frosinone, sottolineano che nel Lazio tre saranno le iniziative: a Latina, Rieti e Roma.Nel Capoluogo pontino verrà organizzato un presidio con volantinaggio presso la rotatoria di Borgo Piave, «che per noi rappresenta un simbolo - sottolineano i sindacati - in quanto sarà il punto di partenza del cantiere Autostrada Roma-Latina e Cisterna-Valmontone, per ribadire la necessità di questa opera, un caso emblematico di quella che oggi è la situazione dell’Italia. Questa opera, indispensabile per il funzionamento logistico delle numerose aziende presenti nella nostra Provincia, è stata sempre al centro della nostra azione sindacale». Le province di Latina e Frosinone negli ultimi dieci anni hanno visto dimezzare il numero generale degli addetti nel settore edile, con una perdita di lavoro stabile e regolare che ha investito la sola provincia di Latina con circa 6000 lavoratori in meno, per Frosinone all'incirca 8000 lavoratori in meno.