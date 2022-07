Latina, ecco quali sono le sezioni in cui si deve rivotare

Ecco quali sono le 22 sezioni in cui si deve tornare al voto a Latina.

24 - SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA ALDO MORO - PZA ALDO MORO - 04100 LATINA LT"

40 - ISTITUTO PROFESSIONALE "EINAUDI" - PIAZZA MANUZIO A. - 04100 LATINA LT

44 - ISTITUTO PROFESSIONALE "EINAUDI" - PZA MANUZIO A. - 04100 LATINA LT

60 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO ISONZO - BORGO ISONZO - 04100 LATINA LT

64 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO SAN MICHELE - FRAZIONE SAN MICHELE - 04100 LATINA LT

68 - SCUOLA ELEMENTARE CHIESUOLA - FRAZIONE CHIESUOLA -

04100 LATINA LT"

69 - SCUOLA ELEMENTARE CHIESUOLA - FRAZIONE CHIESUOLA - 04100 LATINA LT"

73 (Ospedale) - CLINICA I.C.O.T. - VIA FAGGIANA F. - 04100 LATINA LT 73 - CLINICA I.C.O.T. - SEGGIO SPECIALE C/O CLINICA I.C.O.T. -

75 - SCUOLA MEDIA STATALE "A. MANUZIO" LATINA SCALO - VIA DELL'OLEANDRO - 04100 LATINA LT

76 - SCUOLA MEDIA STATALE "A. MANUZIO" LATINA SCALO - VIA DELL'OLEANDRO - 04100 LATINA LT

81 - SCUOLA MEDIA STATALE "PRAMPOLINI" BORGO PODGORA - BORGO PODGORA - 04100 LATINA LT

83 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO MONTELLO - STRADA FOSSETTO -

04100 LATINA LT"

85 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO BAINSIZZA - BORGO BAINSIZZA -

04100 LATINA LT"

86 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO S. MARIA - BORGO SANTA MARIA -

04100 LATINA LT"

94 - SCUOLA MATERNA LARGO CIMAROSA - LARGO CIMAROSA D. -

04100 LATINA LT"

95 - SCUOLA MEDIA STATALE ""L. DA VINCI"" - VIALE DE CHIRICO G. -

04100 LATINA LT"

98 - SCUOLA MEDIA STATALE ""DON MILANI"" - VIA FRANCESCO CILEA -

04100 LATINA LT"

103 - SCUOLA MEDIA STATALE ""A. VOLTA"" - VIA BOTTICELLI SANDRO -

04100 LATINA LT"

106 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO PIAVE - BORGO PIAVE - 04100 LATINA LT

107 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO ISONZO - BORGO ISONZO - 04100 LATINA LT

109 - SCUOLA MEDIA STATALE "A. MANUZIO" LATINA SCALO - VIA DELL'OLEANDRO - 04100 LATINA LT

110 - SCUOLA MEDIA STATALE "V. FABIANO" BORGO SABOTINO - BORGO SABOTINO - 04100 LATINA LT