«C'è tanta emozione e ansia, come se fosse il primo giorno di apertura di un nuovo negozio». Così ha riassunto la prima giornata di riapertura dei negozi la titolare di Barboni, la raffinata boutique di abbigliamento di piazza Bruno Buozzi. Davanti all'ingresso clienti in fila disposte ad aspettare il proprio turno e indossare guanti per rituffarsi nel mondo della moda. Entrano quattro clienti alla volta e vengono seguiti dal personale che li cura nella scelta degli abiti giusti, quelli che gli sono mancati quando viaggiavano tra la cucina e il corridoio in pigiama. «Vaporizziamo tutti i capi provati continua la titolare e i camerini vengono santificati all'entrata e all'uscita dei clienti con uno spray apposito e dei detergenti. Sappiamo che c'è da aspettare prima di entrare, ma al momento questo ci è concesso e dobbiamo adeguarci. Siamo felici perché il primo giorno è andato bene: evidentemente ci stavano aspettando».

Altri negozi del centro hanno optato per ingressi su appuntamento. C'è un numero di telefono e un numero whatsapp a cui ci si può rivolgere per scegliere giorno e orario. Un nuovo modo di intendere lo shopping, scelto soprattutto dalle boutique più piccole, che possono permettere l'accesso a due persone alla volta. «Naturalmente spiega la titolare di Mancinelli Donna di Corso della Repubblica se non c'è nessuno nel negozio facciamo entrare lo stesso, ma consigliamo di prendere appuntamento per evitare file e permettere a personale e clienti di lavorare in sicurezza». Anche Liu Jo ha aperto al nuovo format degli appuntamenti dello shopping. «La nostra idea è quella di far entrare una, massimo due persone alla volta chiarisce la titolare -. All'ingresso chiediamo ai clienti di utilizziamo il dispencer per sanificare le mani e di indossare guanti. Ci stiamo organizzando per fornire una mascherina a chi non la possiede. Abbiamo chiuso il camerino centrale in modo che, quando ci sono due clienti, non si incrocino. Se qualche cliente lo richiede, facciamo anche appuntamenti dedicati».

Tra i più ottimisti della Fase 2 c'è Serpico, in corso della Repubblica. «C'è stato movimento in questa prima giornata racconta la titolare -. Non mi posso lamentare. Alcuni avevano preso appuntamento, altri si sono fermati perché di passaggio. C'è gente che ha bisogno di cose primaverili ora che il tempo è cambiato e fa improvvisamente caldo. Siamo positivi, anche se è un po' più complicato». Tra le criticità c'è quella di reperire guanti. Sono obbligatori per entrare e toccare i capi di abbigliamento, ma sono introvabili sul mercato. «Al momento i guanti non si trovano continua -, costano tantissimo e diminuiscono la percezione del tessuto. Ma, piano piano, ce la faremo. Noi commercianti siamo coalizzati e abbiamo vissuto questo periodo tra di noi, cercando di organizzarci. I presupposti per essere ottimisti non ci sono perché i soldi sono finiti per tutti, ma la volontà c'è e quando c'è la volontà in qualche modo le cose si fanno funzionare». Tra le note positive del lockdown la titolare di Serpico rileva la fidelizzazione dei clienti. «Latina è una provincia di dimensioni contenute e questa realtà fa sì che il cliente, se ti conosce, ti chiama anche al telefono per chiederti come va. Sono felice di essere tornata a lavoro e di aver rivisto i miei clienti, non vedevo l'ora».

Bianca Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA