E' morto Vittorio Lepori, storico imprenditore di Latina

E' morto, questa mattina a Latina, Vittorio Lepori, storico imprenditore del settore turistico, titolare del Park Hotel, uno degli alberghi più longevi del capoluogo pontino. E' stata sua figlia, Simona Lepori, attuale assessore al Commercio del Comune di Latina a dare la notizia al sindaco Damiano Coletta.



Lepori, che era stato assessore al Comune di Pomezia durante la sindacatura di Stefano Zappalà - in quella giunta targata Latina - nel capoluogo pontino aveva sempre avuto un ruolo attivo nel settore del turismo e del commercio ricoprendo varie cariche nella Confcommercio. Con il fratello Alberto aveva dato vita negli anni Settanta alla prima tv privata del capoluogo pontino, TeleLazio, che all'epoca andava in onda via cavo. Per anni aveva anche guidato il consorzio del Centro Morbella. I funerali si terranno domani mattina nella cattedrale di San Marco alle 10.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA