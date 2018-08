Latina, è morto Romeo Covelli storico parrucchiere del capoluogo pontino

di Vittorio Buongiorno

Ci ha lasciato Romeo Covelli, 61 anni compiuti il 21 febbraio scorso, storico parrucchiere del capoluogo pontino. Ha dovuto posare forbici, spazzola e phon un attimo prima di raggiungere il traguardo del mezzo secolo di lavoro. Gli ultimi mesi erano stati difficili, ma lui che lavorava da quando era ragazzo, non voleva mollare. Ha combattuto fino all'ultimo giorno contro la malattia, che aveva scoperto di avere lo scorso anno, convinto di spuntarla. Non vedeva l'ora di rimettersi al lavoro, invece il destino ha deciso altrimenti. Ieri mattina i familiari hanno chiamato il 118 ma quando i sanitari sono arrivati in piazza Buozzi non c'era purtroppo più nulla da fare.



A Latina lo conoscevano tutti e tutti lo apprezzavano. Per decenni aveva lavorato nel negozio di via Monti e solo da poco si era trasferito poco distante in via Ariosto. Un cambio deciso lo scorso anno con la voglia di vivere una nuova lunga avventura con sua moglie e i suoi due figli. Amava il suo lavoro e la sua città, le sue giornate cominciavano con la lettura dei quotidiani (immancabili Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport) e poi commentava le notizie con le clienti e con i clienti. Per anni il suo giorno libero lo aveva riservato alla bicicletta, seconda grande passione dopo il lavoro.

I funerali si terranno sabato alle 9.30 nella chiesa dell'Immacolata a Latina.

