Latina e Frosinone, unica centrale 118: alla guida arriva una nuova dirigente

di Giovanni Del Giaccio

Una sola centrale operativa per Latina e Frosinone da fine anno, intanto un nuovo dirigente a guidare il 118 delle due province. È la decisione adottata dall'azienda per l'emergenza sanitarita del Lazio. Via il facente funzioni di Latina, Pinuccio Graziosetto, che da qualche anno era al vertice della macchina dell'emergenza.



Al suo posto arriva, direttamente dall'Ares 118 di Roma, Anna Maria Matarese. Finora il medico, origini napoletane ma da tempo residente a Roma, 65 anni, ha coordinato l'unità operativa complessa delle maxi emergenze. Sarà lei, quindi, a dirigere il percorso di unificazione delle centrali del basso Lazio, previsto per legge dato il numero di abitanti delle due province. Non a caso la stessa Ares aveva revocato un concorso per il direttore della centrale di Frosinone.



I dati, del resto, sono chiari: a Roma dall'inizio dell'anno il 118 ha trattato 185.264 chiamate, oltre 24.000 per codici rossi e oltre 110.000 per gialli. Latina dall'inizio del 2018 ha seguito 21.929 chiamate, circa 3000 codici rossi e quasi 16.000 gialli. Frosinone, invece, ha trattato 14981 casi, poco più di 2.000 rossi e circa 12.000 gialli. Un'unificazione dettata dai numeri ma tutt'altro che semplice dal punto di vista geografico e logistico.



Da tempo si parlava di un cambio al vertice ma la decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, fra l'altro in piena stagione estiva, quando la mole di lavoro aumenta. La nuova direttrice si dividerà nel corso della settimana tra le due sedi.

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:00



