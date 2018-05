Latina, due incidenti: traffico in tilt per ore in via Epitaffio

Due incidenti questa mattina hanno mandato in tilt per diverse ore il traffico nel quadrante nord-est del capoluogo pontino. Il primo in via Epitaffio, non lontano dall'incrocio con l'Appia all'altezza del distributore Tamoil intorno alle 8: un autobus di linea diretto allo Scalo si è scontrato con una Fiat Panda. La strada è stata chiusa per diverso tempo, costringendo chi entrava a Latina e chi era diretto alla Stazione a percorrere strade alternative. Il traffico è andato in tilt con ripercussioni fin dopo le 10. Il conducente della Panda è stato soccorso dai sanitare del 118 e poi trasferito al Goretti in codice rosso, ma per fortuna non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di latina per i rilievi. Secondo incidente intorno alle 10 all'incrocio del distretto Militare, tra via XXIV maggio e corso Matteotti tra due utilitarie. Feriti i conducenti e intervento dei sanitari del 118.

Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



