Droga e estorsioni: 6 arresti della polizia a Latina

La Polizia di Stato di Latina, al termine di una indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Latina e condotta dalla Questura di Latina, sta eseguendo 6 misure di custodia cautelare in carcere per traffico di droga e detenzione di materiale esplodente.«L'indagine - spiegano dalla Questura - si è sviluppata tra maggio e giugno dello scorso anno, e oltre a ricostruire una fiorente attività di spaccio a Latina, fa luce su una serie di atti intimidatori che nell’ambito di un vero e proprio regolamento di conti ha determinato la deflagrazione di più vetture in pieno centro città».Sono in corso perquisizioni da parte di personale della Squadra Mobile, del Commissariato di Cisterna di Latina, con il supporto della Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine di Roma oltre che cinofili antidroga e antiesplosivo.I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 9.30 presso la sala stampa della Questura di Latina.