Latina, spaccio di droga a carattere familiare: arrestati un uomo di 39 anni, la moglie e il fratello

Una piazza di spaccio a “carattere familiare”, con cessioni della droga che avvenivano per lo più al domicilio dei pusher. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata, Napoli, che hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo di 39 anni, della moglie di 49, e del fratello, di 43 anni. Sono tutti indagati a vario titolo per concorso in detenzione e spaccio di

stupefacenti.



Le misure sono state emesse dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. Le tre misure sono state eseguite a Latina, perché la famiglia dedita allo spaccio di recente si era trasferita nel Capoluogo pontino.







