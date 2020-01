Latina, dopo il drone due nuovi motoveicoli e un'unità mobile per la polizia locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la determina dei giorni scorsi per l'acquisto di un drone in grado di effettuare controlli dall'alto su reati di natura edilizia e ambientale, la polizia locale di Latina si dota di altri due motoveicoli e di una nuova unità mobile per la rilevazione degli incidenti stradali. Due nuove determine sono state pubblicate sull'albo pretorio del Comune, firmate dal dirigente del servizio Francesco Passaretti. Nella prima si fa riferimento all'acquisto di due motoveicoli di servizio Bmw per poter garantire servizi tempestivi sul territorio soprattutto nella stagione estiva. I due nuovi mezzi ne sostituiranno altrettanti vecchi ormai di 17 anni e non più idonei a garantire i dovuti standard di sicurezza. Uno dei due motoveicoli verrà acquistato in leasing, per l'altro sarà perfezionato un vero e proprio acquisto. La somma impegnata è pari 31.990 euro, che comprende 21.990 euro per l'acquisto e 10mila euro per l'anticipo del leasing. Una unità mobile per la rilevazione dei sinistri sarà invece acquisita con un noleggio a lungo termine che avrà durata di 60 mesi e che costerà 1.525 euro mensili.