Latina, donna in overdose in ospedale: la squadra mobile arresta il pusher

E' arrivata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo aver assunto cocaina e metadone. Una donna di 40 anni è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di Terapia intensiva e sono immediatamente scattate le indagini della squadra mobile. Gli investigatori sono riusciti a risalire a un uomo di 39 anni, originario di Catania e residente a Sezze , già noto per i suoi precedenti specifici, ritenuto il responsabile della cessione dello stupefacente alla donna.

Nel corso di una perquisizione nel suo appartamento i poliziotti hanno scoperto e sottoposto a sequestro 3 grammi di cocaina già suddivisa in singole dosi pronte per essere vendute, oltre a un bilancino per pesare la droga. In attesa di una correlazione medica certa tra le precarie condizioni della donna e l’assunzione dello stupefacente, per il pusher sono intanto scattate le manette con l'accusa di detenzione e spaccio.

