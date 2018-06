Latina, donna investita vicino al LatinaFiori: trasportata al Santa Maria Goretti

Una donna è stata investita poco dopo le 10 nella zona del centro commerciale LatinaFiori. Molto lo spavento ma per fortuna la signora è sempre rimasta cosciente, è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasportata al Santa Maria Goretti in codice rosso, la sue condizioni non sono comunque preoccupanti, ha riportato un trauma cranico e la sospetta frattura del femore.

Mercoled 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00



