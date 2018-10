Latina, domani al via il Festival internazionale del circo. Alle 18 in centro parata degli artisti

Al via domani a Latina, presso il tendone tradizionalmente posto in via Rossetti, la 19esima edizione del Festival internazionale del circo, con artisti provenienti da diverse nazioni.



Come apertura della manifestazione (dopo la matinèe dedicata alle scuole), il programma entrerà nel vivo alle 18 con la grande parata per le strade del centro cittadino, organizzata da Ascom Confcommercio Lazio Sud Latina in collaborazione con il Comune. Protagonisti dell'evento, gli artisti circensi internazionali che animeranno gli spettacoli del festival, insieme a bande musicali, majorette e sbandieratori.