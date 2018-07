Latina, dissequestrata la tribuna ospiti dello stadio Francioni

di Andrea Apruzzese

È stata dissequestrata questa mattina la tribuna ospiti dello stadio comunale Francioni di Latina. La magistratura, a fronte della presentazione della documentazione richiesta, ha aderito alla domanda presentata dal Comune, per l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei gradini della tribuna che si erano incurvati. Al termine dei lavori, emessa una certificazione dei lavori, la tribuna sarà completamente disponibile, consentendo al Francioni di avere immediatamente 2mila posti in più.



La tribuna era sotto sequestro dal settembre 2014, quando i Carabinieri, su disposizione del Gip del Tribunale, Giuseppe Cario, che aveva agito su richiesta del sostituto procuratore, Valerio De Luca, apposero i sigilli: l’indagine verteva su presunte irregolarità, come l’esecuzione del collaudo della struttura stessa, con il tecnico che, nella data apposta, secondo le ipotesi della magistratura, non sarebbe stato presente.

